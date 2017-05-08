“Kitap Fuarı Artık Gelenekselleşti”

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Onur Konuğu Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, fuarın gelenekselleştiğini söyledi.

Mehmet Doğan; “ Bu yıl Malatya Kitap Fuarının 6. gerçekleşiyor. Bölge için öncü bir faaliyet, görebildiğimiz kadarıyla Malatya Kitap Fuarı kurulduğu günden bu yana sürekli gelişerek büyümeye devam ediyor. Bu sene de hem alan olarak hem de katılım olarak genişlemiş, bu sene Malatya Büyükşehir Belediyesi büyük bir Kadir Şinaslık yaparak beni kitap fuarına onur konuğu olarak davet etti. Aslında bu benim yayın hayatımın 50. Yılına rastlıyor. Ben bu daveti bununla bağlantı olarak gördüm. Belki bunda yetkililerin haberi yoktu ama ben öyle kabullendim. Böyle bir kitap fuarına bu şekilde davet edilmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Belediyelerin kültürel alana yönelmesini önemsiyorum. Malatya’nın kültürel belediyecilik noktasında öncü olacağını düşünüyorum. Bu sene kitap fuarının 15 Temmuz şehit yakınları anısına olması sevindirici bir şey, dolayısıyla akıllarda kalan bir fuar olacağını ümit ediyorum.”dedi.

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