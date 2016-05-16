Kitap Fuarı Sona Erdi

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nı 350 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafında Kültür A.Ş. organizasyonuyla gerçekleştirilen ve bu yıl Aliya İzzetbegoviç anısına düzenlenin 5. Malatya Kitap ve Kültür Fuarı’nı 10-15 Mayıs tarihleri arasında açık kalan 5. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını 350 bin kişi ziyaret etti.

Yaklaşık 300 yazarın katıldığı fuarda yaklaşık 750 etkinlik, konferans ve seminer düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır; “Bu yıl Fuarımıza 300 bin kitapsever bekliyorduk; ama hamdolsun bu sayı 340 bini aştı.Fuarımıza teşrif eden tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize, konuklarımıza ve kitapseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın ise, “Fuar kapsamında 300’e yakın yazarımızı Malatya’mızda ağırladık.750 etkinlik gerçekleştirdik. 6 gün boyunca yazarlarımızın söyleşileri oldu. Okullarda yazar ve öğrencilerimizi buluşturduk. ‘Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun Projesi’ kapsamında öğrenciler ebeveynleri ile sürekli fuarımızı ziyaret ettiler.” dedi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi