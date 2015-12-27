Kızlarda Konak Şampiyon

Malatya’da ‘Okullar Arası Gençler Basketbol Şampiyonası’ müsabakalarına devam edildi. ‘Genç Kızlar’da Konak Anadolu Lisesi, Malatya şampiyonu oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesinde, Konak Kız Teknik Lisesi ile Konak Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan müsabakayı Konak Anadolu Lisesi 62-46 kazanarak, Malatya şampiyonu oldu. Konak Kız Teknik Lisesi ise il ikinciliğini elde etti.

3’üncülük müsabakasında ise, Malatya Lisesi ile Turgut Özal Anadolu Lisesi karşılaştı. Rakibini 33-32 yenen Malatya Lisesi, müsabakaları üçüncü tamamladı.