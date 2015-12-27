Kızlarda Sancaktar Şampiyon
Malatya Basketbol Ligi’nde Yıldız Kızlar kategorisinde Genç Sancaktar Spor şampiyon oldu.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final müsabakasında Genç Sancaktar Spor ile Konak Akademi Spor Kulübü (A) takımları karşı karşıya geldi. Final müsabakasını Erkan Özpolat-Ali Yıldırım hakem ikilisi yönetti.
Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakayı 61-58 kazanan Genç Sancaktar Spor, Yıldız Kızlar Ligi’nde şampiyon oldu.
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