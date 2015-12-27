Klasman Fikstürü Çekildi

TFF 2. Lig 2009-2010 sezonu Yükselme ve Klasman Grupları fikstürü Maslak Sheraton Otel’de çekildi. Saat 11.00’de yapılan fikstür çekimine TFF Genel Sekreter Vekili Gıyasettin Şenman ile Profesyonel Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Ufuk Şepik ve kulüp temsilcileri katıldı.

Çekiliş töreninde konuşan TFF Genel Sekreter Vekili Şenman, şunları söyledi: “TFF 2. Lig 4 grupta oynandı. Birinci, ikinci ve dördüncü grupta ilk iki sırada yer alan takımlar ile 3. grubun ilk üç takımı Yükselme Grubu’na katılmaya hak kazandı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yükselme Grubu’nda yer alan 9 takım arasında ilk iki sırayı elde edecek olan takımlar 2010/2011 sezonunda Bank Asya 1. Lig’de mücadele etme hakkını kazanacak. TFF 2. Lig Yükselme Grubu’nda en üst düzeyde heyecan ve rekabetin olacağı maçlar diliyorum. 4 grupta kalan dokuzar takım ise Klasman Grupları’nda mücadele edecek. Klasman Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile Yükselme Grubu’nun 3, 4, 5 ve 6. sırasında yer alan toplam 8 takım play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Böylece, Bank Asya 1. Lig’e yükselecek son takım belli olacak. Klasman Grupları’nda son üç sırayı alan toplam 12 takım TFF 3. Lig’e düşecek. Tüm takımlarımıza mücadelelerinde başarılar diliyorum.”

TFF 2. Lig Yükselme ve Klasman Grupları maçları 24 Ocak 2010 tarihinde oynanacak müsabakalarla başlayacak, 16 Mayıs 2010’da sona erecek.

FİKSTÜR..

Malatyaspor, 24 Ocak günü ilk maçını Adıyamanspor ile Malatya’da oynayacak. 31 Ocak’ta ise deplasmanda Elazığspor ile karşı karşıya gelecek.

İlk yarı fikstürü şöyle:

1. Hafta:

Adana Demirspor-Kahramanmaraşspor

Tarsus İdmanyurdu-Belediye Vanspor

Mardinspor-Elazığspor

Malatyaspor-Adıyamanspor

2. Hafta:

Kahramanmaraşspor-Tarsus İdmanyurdu

Adıyamanspor-Diyarbakır DİSKİ Spor

Elazığspor-Malatyaspor

Belediye Vanspor-Mardinspor

3. Hafta:

Tarsus İdmanyurdu-Adana Demirspor

Mardinspor-Kahramanmaraşspor

Malatyaspor-Belediye Vanspor

Diyarbakır DİSKİ Spor-Elazığspor

4. Hafta:

Kahramanmaraşspor-Malatyaspor

Adana Demirspor-Mardinspor

Elezağspor-Adıyamanspor

Belediye Vanspor-Diyarbakır DİSKİ Spor

5. Hafta:

Mardinspor-Tarsus İdmanyurdu

Malatyaspor-Adana Demirspor

Diyarbakır DİSKİ Spor-Kahramanmaraşspor

Adıyamanspor-Belediye Vanspor

6. Hafta:

Kahramanmaraşspor-Adıyamanspor

Adana Demirspor-Diyarbakır DİSKİ Spor

Tarsus İdmanyurdu-Malatyaspor

Belediye Vanspor-Elazığspor

7. Hafta:

Malatyaspor-Mardinspor

Diyarbakır DİSKİ Spor-Tarsus İdmanyurdu

Adıyamanspor-Adana Demirspor

Elazığspor-Kahramanmaraşspor

8. Hafta:

Kahramanmaraşspor-Belediye Vanspor

Adana Demirspor-Elazığspor

Tarsus İdmanyurdu-Adıyamanspor

Mardinspor-Diyarbakır DİSKİ Spor

9. Hafta:

Diyarbakır DİSKİ Spor-Malatyaspor

Adıyamanspor-Mardinspor

Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu

Belediye Vanspor-Adana Demirspor