Kolunu Kaptırdı, Öldü
Malatya’da kolunu ilaç makinası arasına kaptıran çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Hekimhan İlçesinde meydana geldi. Bahçedeki kayısı ağçlarını ilaçlayan babasının yanında oynayan Ahmet Turan Bayandır (4), bir anda kolunu ilaç makinasına kazaen kaptırdı.
Ağır yaralı olarak Malatya Beydağı Devlet Hastanesi’ne getirilen çocuk kurtarılamayarak öldü. Tahkikat sürdürülüyor.
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