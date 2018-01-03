“Kömbeye Coğrafi İşaret Tescili Almak İstiyoruz”

Vali Ali Kaban, Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ne iade-i ziyarette bulundu.

Cemiyet Başkanı Haydar Karaduman ve basın mensupları tarafından karşılanan Vali Kaban’ın ziyaretine, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, Emniyet Müdürü Ömer Urhal da katıldılar.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre önce tedavi gören Cemiyet Başkanı Haydar Karaduman’a ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Kaban’a, ziyarette Akçadağ Kömbesi ve içli köfte ikram edildi. Kömbeyi dilimleyerek servis eden Vali Ali Kaban, “Böyle yerel tatlarla karşılanacağımızı bilmiyordum. Çok anlamlı oldu. Bugün yaptığımız bir toplantıda Akçadağ Kömbesi’nin coğrafi işaret tescili alması için çalışma başlattık. Akçadağ Kömbesi’ne coğrafi işaret tescili almak istiyoruz” dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nin 30 yıldır faaliyette olduğunu belirten Başkan Haydar Karaduman ise, ziyaretinden dolayı Vali Ali Kaban’a teşekkür etti.

Daha sonra Vali Kaban ve diğer konuklara Akçadağ’da yapılan kömbe ve içli köfte ikram edildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com