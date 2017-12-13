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Malatya Haber -

Kömürhan’da Derinlik 70-80 Metre

Kömürhan’da Derinlik 70-80 Metre
  • 13.12.2017
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kömürhan Köprüsü civarından Karakaya Barajı’na atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirilen vatandaşın naaşının bulunabilmesi için arama faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık tarihinden itibaren kayıp olduğu ve Elazığ-Malatya karayolu üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü civarından Karakaya Barajı’na atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirilen vatandaşın naaşının bulunabilmesi maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 14 birinci sınıf dalgıç ve bir dalış tabibinden oluşan bir Sualtı Arama Kurtarma Timi görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Arama bölgesi derinliğinin 70-80 metre aralığına ulaşması nedeniyle görevlendirilen söz konusu Arama Kurtarma Timi, Kömürhan Köprüsü altına kurulan yüzer platform üzerinde konuşlandırılan Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) vasıtasıyla arama faaliyetlerine başlamıştır” denildi.

Ankara, iha

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