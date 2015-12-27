Kongreye Erteleme

Malatyaspor’un, 28 Haziran Pazar günü yapılacağı belirtilen olağanüstü kongresinin, yönetim kurulu kararıyla 5 Temmuz Pazar gününe ertelendiği öğrenildi.

Malatyaspor Başkan Vekili Mehmet Aydın, TV Malatya’da katıldığı spor programında, Haşim Karadağ’ın başkan seçildiği Ağustos 2008 ve Şubat 2009 kongrelerinin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle yeni bir durum ortaya çıktığını, buna ilişkin değerlendirme yapabilmek için kongrenin ertelenmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

Aydın, erteleme süresinde, kulüple ilgili diğer konuları da daha geniş bir şekilde değerlendirme olanağı bulacaklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, 27 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da İnönü Stadı’nda yapılacak olan ve Malatyaspor’daki son durumun ele alınacağı halka açık toplantıya, tüm taraftarların katılması istendi.