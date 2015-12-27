Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Kongreye Erteleme

Kongreye Erteleme
  • 27.12.2015
  • 0

Malatyaspor’un, 28 Haziran Pazar günü yapılacağı belirtilen olağanüstü kongresinin, yönetim kurulu kararıyla 5 Temmuz Pazar gününe ertelendiği öğrenildi.

Malatyaspor Başkan Vekili Mehmet Aydın, TV Malatya’da katıldığı spor programında, Haşim Karadağ’ın başkan seçildiği Ağustos 2008 ve Şubat 2009 kongrelerinin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle yeni bir durum ortaya çıktığını, buna ilişkin değerlendirme yapabilmek için kongrenin ertelenmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

Aydın, erteleme süresinde, kulüple ilgili diğer konuları da daha geniş bir şekilde değerlendirme olanağı bulacaklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, 27 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da İnönü Stadı’nda yapılacak olan ve Malatyaspor’daki son durumun ele alınacağı halka açık toplantıya, tüm taraftarların katılması istendi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."