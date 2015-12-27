Konser Hazırlığı
Malatya Musıki Cemiyeti, Cumhuriyet Konseri’ne hazırlanıyor.
Musıki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunçyıldırım, Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümü nedeniyle 28 Ekim salı günü Sabancı Kültür Sitesi’nde akşam verecekleri Cumhuriyet Konseri’nde 20 eser sunacaklarını söyledi.
İl Özel İdaresi Salonu’nda faaliyetlerini sürdüren ve burada prova yapan Musıki Cemiyeti Korosu, Cumhuriyet Konseri’nde sunacağı parçaların provasını titizlikle sürdürüyor.
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