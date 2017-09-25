Konut Satışları Arttı

Malatya’da konut satışları geçen aya göre yüzde 3.8, artarak 975 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya’da konut satışları geçen aya göre yüzde 3,8 artarak 975 oldu. TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizler kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre Malatya’da konut satışları geçen aya göre yüzde 3,8 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azaldı. Ağustos ayında satılan konutların 383’ü ilk satış olurken, 592’si de ikinci el satış oldu.

Öte yandan, TÜİK’in verilerine göre 2017 yılı Ağustos ayında satılan 975 konutun, 268’i ipotekli olarak satıldı.

iha