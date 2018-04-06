Köpek Kavgası Yüzünden Ev Basmaya Kalkıştılar

2 şahıs, kendilerine ait köpeğin girdiği bahçeli evdeki diğer köpekle kavga ederek yaralanması üzerine, gece yarısı evi basmaya kalkışıp, silah çektiler, pencere camını kırdılar.

Olay, saat 00.30 sularında Başharık Mahallesi Gelincik Sokak içerisinde bulunan tek katlı bir evde yaşandı. İddiaya göre; 2 şüphelinin köpekleri, tek katlı evin bahçesine girdi. Evin sahibine ait köpek, gelen köpekle kavgada ağır yaraladı. Bu duruma sinirlenen 2 şüpheli de bahçeye girdi. Evin camına taş atarak kıran 2 şüpheli, iddiaya göre dışarı çıkan evin sahibine yönelik olarak bıçak ve tabanca çektiler.

Şüpheliler daha sonra kaçtılar. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince 2 şüpheli mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındılar. Şüphelilerin bir otomobilin altına atmış olduğu ve kuru sıkı olduğu anlaşılan tabanca ile bıçak ise yine polis ekiplerince bulundu.

Şüphelilere ait olan köpek ise polisin talebi üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı görevlisi tarafından alınarak barınağa götürüldü.

Olay nedeniyle evde bulunanların büyük korku ve panik yaşadıkları görüldü.

Polis ekiplerince 2 şüpheli ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com