Köpek Tepki Verince
Malatya’da 26 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Esrarı, narkotik köpeğinin bulduğu bildirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, önleyici kolluk devriyesi esnasında, Battalgazi ilçesinde yapılan aramada K.D. isimli şahsın valizine Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine 26 kilo 350 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde ve Kaçakçılık olayları ile etkin mücadeleye aralıksız olarak devam edildiği kaydedildi.
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