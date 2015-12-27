Korkuluklara Çarpıp Ters Döndü

Malatya’da aşırı hız sonucu kaza yapan otomobil bomboş caddenin ortasında ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza gece saat 02.00 sularında merkez Büyük Mustafapaşa Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 44 NE 320 plakalı otomobil 100. Yıl Kavşağına doğru doğru seyir halinde iken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda yoldan kaldırıma çıkarak önce sol taraftaki 21 nolu binanın önündeki demir korkuluklara çarptı, ardından ise yola savrularak ters döndü.

Görgü tanıkları otomobilden yara almadan çıkan E.A.’nın yolda durdurduğu başka bir araca binerek gittiğini söylerken, olay yerine gelen ambulans ise sürücü olmadığı için geri boş döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik tedbiri alırken, polis ekipleri ise caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Polislerin incelemesi esnasında sürücü E.A. tekrar kaza yerine geldi. Yapılan incelemenin ardından otomobil çekici ile otoparka kaldırıldı.

DOĞANŞEHİR’DE 5 YARALI

Malatya’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya – Gölbaşı karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana geldi. Malatya’dan Mersin istikametine giden Mersin plakalı İ.A.’nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrasında sürücü ile otomobilde bulunan D.A., S.A., M.G.A. ve F.A. yaralandı.

Yaralılar 112 ambulanslarıyla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği kaydedildi.