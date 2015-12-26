Köy Okulu Öğrencilerine Polis Yardımı

Malatya Emniyet Müdürlüğü, 3 yıl önce başlattığı Üzümlü Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine destek geleneğini sürdürdü.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün kardeş okul seçerek 3 yıldan beri her okul sezonu başında yardım götürdüğü merkeze bağlı Üzümlü köyünde yaklaşık 30 öğrenciye kırtasiye, ayakkabı ve kışlık elbiseler dağıtıldı. Dağıtım törenine, Emniyet Müdürü Orhan Savaş, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Bulut, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birlikte Malatya Emniyetspor Kulübü yöneticisi olan işadamları katıldı.

Öğrencilere verilen malzemelerle ilgili olarak konuşan Emniyet Müdürü Orhan Savaş, “İlimizdeki okullarda ihtiyacı olan öğrencilere yardım etme kampanyası çerçevesinde Üzümlü köyündeki öğrencilerin tamamına yardım yapılıyor. Bugün de o mutlu günlerden birisini yaşadık. Öğrencilerimizin başta kırtasiye olmak üzere ayakkabı, kışlık elbiselerini karşıladık. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın manevi huzur içerisindeyiz. Bu her yıl devam edecek. Burası Emniyet Müdürlüğümüzün kardeş okulu olarak kalacaktır” dedi.

Getirilen yardımlar Emniyet Müdürü Orhan Savaş ve beraberindeki müdür yardımcıları, şube müdürleri ve işadamları tarafından dağıtıldı. Yardım paketi almaya gelen öğrenciler, lastik ayakkabılarını çıkararak, yeni ayakkabılarını sevinçle giydi.

Dağıtım esnasında 6 yaşlarındaki bir çocuğa ayakkabısını giydirerek, paketini veren Emniyet Müdürü Orhan Savaş, küçük çocukla tokalaşmak istedi. Küçük çocuk, Türkçe bilmemesi nedeniyle söylenenleri anlamadı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar çocuğu Kürtçe uyarması sonucu Emniyet Müdürü Orhan Savaş’ın elini öptü. Emniyet Müdürü Savaş, “Neden bunlara Türkçe öğretmiyorsunuz” dedi.