Köy Yolları Onarılıyor

Malatya İl Özel İdaresi, köy yollarında onarım çalışmalarına başladı.

İl Özel İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle stabilize köy yollarında yenileme ve onarım çalışmalarına başladı.

Battalgazi ilçesindeki köy yollarında çalışan ekipleri ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya, Kemerköprü, Alişar, Boran, Ağılyazı, Çolakoğlu, Adagören köylerinde toplamda 30 kilometre stabilize çalışması yaptıklarını kaydetti. 25 ayrı yere de büz döşediklerini belirten Kaya, stabilize için Kadıçayırı köyünden malzeme aldıklarını, Hasırcılar ve Yarımcahan’da stabilize çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Kaya, ayrıca Hekimhan, Yazıhan ve Kale ilçelerinde de stabilize çalışmaları yapıldığını bildirdi.