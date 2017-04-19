Koyun Kırkma Elemanı Kursu Açıldı

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, makineyle koyun kırkımı yapacak eleman yetiştirmek üzere kurs düzenledi.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan Makine ile Kırkma Elemanı Projesi kapsamında düzenlenen kursun açılışı yapıldı.

Birlik Başkanı İhsan Akın, kursun açılışında yaptığı konuşmada, 40 saat teorik 16 saat de uygulamalı eğitimin yapılacağı kursta, katılımcılara elektrikli koyun kırkma makinesi kullanımının öğretileceğini belirtti.

Kursta katılan yetiştiricilere ziraat mühendisi ve veterinerlerce birebir eğitim verileceğini kaydeden Akın, makineyle kırkım sayesinde, hayvanların eski usul kırkma yönteminde karşı karşıya kaldıkları zararların önüne geçileceğini ifade etti.

Akın, kursa katkılarından dolayı Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

AA