You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Koyun Kırkma Elemanı Kursu Açıldı

Koyun Kırkma Elemanı Kursu Açıldı
  • 19.04.2017
  • 0

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, makineyle koyun kırkımı yapacak eleman yetiştirmek üzere kurs düzenledi.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan Makine ile Kırkma Elemanı Projesi kapsamında düzenlenen kursun açılışı yapıldı.

Birlik Başkanı İhsan Akın, kursun açılışında yaptığı konuşmada, 40 saat teorik 16 saat de uygulamalı eğitimin yapılacağı kursta, katılımcılara elektrikli koyun kırkma makinesi kullanımının öğretileceğini belirtti.

Kursta katılan yetiştiricilere ziraat mühendisi ve veterinerlerce birebir eğitim verileceğini kaydeden Akın, makineyle kırkım sayesinde, hayvanların eski usul kırkma yönteminde karşı karşıya kaldıkları zararların önüne geçileceğini ifade etti.

Akın, kursa katkılarından dolayı Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

AA

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."