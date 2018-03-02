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Malatya Haber -

Kozluca’ya Kültür Merkezi

Kozluca’ya Kültür Merkezi
  • 02.03.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla projelendirdiği Kültür Merkezlerini her geçen gün yaygınlaştırıyor. Akçadağ ilçesinin Kozluca Mahallesinde daha önce eski belediye binasını çok amaçlı sosyal tesis olarak düzenleyen Büyükşehir Belediyesi,  şimdi de yeni bir Kültür Merkezi yapıyor.

300 m2’lik bir arsa üzerine yapılan 220 m2 yüzölçümlü Kozluca Kültür Merkezi, zemin+1 olmak üzere 2 kattan oluşuyor.

Toplam 445 m2 kapalı alanı bulunan ve inşaatı yüzde 70 seviyesine getirilen Kültür Merkezi projesinde; 2 adet çok amaçlı salon, mutfak, wc-lavabo, teknik birim odası, idari birim, bebek bakım odası bulunuyor.

Kozluca Kültür Merkezinin 2018 yılı içerisinde bitirilerek hizmete açılması hedefleniyor.

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