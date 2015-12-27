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Malatya Haber -

Kreş Hizmete Girdi

Kreş Hizmete Girdi
  • 27.12.2015
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Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde 3-6 yaş arası çocukların kabul edildiği Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakım Evi hizmete girdi. 

İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsünde yer alan İnönü Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakım Evinin Müdürü Zülal Muhtar Kaleci, “Çocuklarımızın bütünlüğünü gözeterek; zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen eğitim vermeyi, sağlıklı bir ortamda eğitim programımız ile çocuklarımızın kişilik özelliklerini, bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirmeyi, toplum kurallarını öğrenmelerini ve yerinde kullanabilmelerini sağlamayı, evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu okulumuzda da yaşamalarını ve her şeyden önemlisi mutlu olmalarını hedefliyoruz. Eğitim programları çocuklarımızın yaş gruplarına göre düzenlenmektedir. 3-6 yaş arasındaki çocuklara, tam zamanlı olarak eğitim veriyoruz. Eğitim saatleri 08:00 ile 17:30 arasıdır. Son öğrenci okuldan ayrılana kadar okulumuz açıktır. Her sınıf, ortalama, 20 kişilik gruplardan oluşur. Her sınıfta 1 sınıf öğretmeni ve 1 yardımcı öğretmen vardır. 100 kişi kapasiteli kreşimizde 5 ayrı sınıfımız, 1 yemekhane, 2 öğrenci lavabosu, 1 oyun odası ve bahçesi bulunmaktadır” dedi.

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