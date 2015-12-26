Kur’a İle Yardım..

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şube Başkanı Nurettin Soykan, Başkan Yardımcısı Bahattin Atilla, Sekreter Kamil Göksu ve Muhasip Necip Özkan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi.

MASTÖB olarak yeni projelerini açıklayan Ankara Şube Başkanı Nurettin Soykan, “Malatyamızı geliştirmek amacıyla kurulan Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği her yıl kura ile belirleyeceğimiz 10 adet köyün, ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel değerlerine sahip çıkmak, oraya hizmet götürmek için kolları sıvadık. İlk etapta 14 ilçemizin 14 köyüne yardım için harekete geçtik. Kura sonucu belirleyeceğimiz bu köylerimizin önce en önemli sorunu ve ihtiyacı tespit edilip, fizibilite çalışmasından sonra kaymakamlığa bildirilecek. Kaymakamlığın ve Valiliğin oluru alınmasından sonra köyün ihtiyaçları giderilecek dedi.

Nurettin Soykan, “Malatyamıza olan borcumuzu, hizmetlerle ödeyeceğiz diyerek genel merkezi İstanbul’da olan MASTÖB’ün önemli hizmetlere imza atacağını kaydetti.

Soykan’ın konuşmasından sonra, 14 ilçede hizmet götürülecek 14 köy kura ile belirlendi.

Kura sonucunda hizmet götürülecek köyler şunlar oldu;

Merkez: Topraktape, Akçadağ: Kasımuşağı, Battalgazi: Fırat, Hekimhan: Hasançelebi Köylü Köyü, Doğanşehir: Elmalı, Pütürge: Aktarla, Darende: Yukarı Ulupınar, Arapgir: Yayla, Arguvan: Yukarı Sülmenli, Yeşilyurt: İkizce, Yazıhan: Sürür, Kale: Çakançı, Doğanyol: Poyraz, Kuluncak: Bıcır.”