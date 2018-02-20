Kürecik Üssü’nün FETÖ Sanığı Tercümanı Yargılanıyor

Malatya Kürecik’te bulunan NATO radar üssündeki ABD’li askerlerin ikamet işlerini takip eden ve bir Amerikan şirketinde tercüman olarak çalışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davası sanığı Tevfik M., FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üst çatı yapılanmasında bulunan kişilerle olan telefon görüşmesini ilginç bir şekilde kabul etmeyerek, “ABD’den cep telefonu, drone, oyun konsolu, kıyafet ısmarlıyordum. Bu nedenle bana verilen numaralar ile temasa geçiyordum.” İddiasında bulundu.

Gürcistan’a geçmek isterken yakalanarak tutuklanan ve Akçadağ ilçesindeki Kürecik NATO Erken Uyarı Sistemi Üs Bölgesinde tercüman olarak görev yapan sanık Tevfik M.’nun yargılanmasına başlanıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY silahlı terör örgüt davasının duruşmasında tutuklu sanık Tevfik M., Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden SEGBİS üzerinden duruşmaya alındı.

-“ABD’de bana 10 yıl vize verince bende şaşırdım”

Mahkemeye savunmasını yapan sanık Tevfik M., “2002 yılında Amerika’ya 11 Eylül saldırılarına rağmen vize aldım, vize başvurusunu turistik amaçla yaptım, 10 yıllık vize aldım. İlk başvurumda 6 ay kalacağımı söylediğimde vize vermemişlerdi. İkinci kez başvurduğumda bir aydan kısa süre ile turistik amaçla kalacağımı söylememe rağmen 10 yıl vize verildi. ABD vizeleri ya 1 yıl ya da 10 yıldır, 10 yıl verilince ben de şaşırdım ve New York’a gittim. 3 ay dil kursuna yazıldım ve benzin istasyonunda çalıştım. 9 ay bu işleri yaptım, 9 ay sonunda Türkiye’ye geri döndüm ve askerliğimi yaptım. Askerliğimi lise mezunu olduğum için Isparta ve Ağrı illerinde yaptım, 2004 yılı Mayıs ayında askerliğimi bitirdim. Sonrasında yine ABD’ye aldığım vizeye istinaden gittim. Ufak tefek geçimimi sağlayacak işlerde çalıştım. 9 ay sonra Türkiye’ye dönüş yaptım. ABD de 10 yıllık vize de olsa en fazla kalma hakkı 6 aydır. Daha doğru Türkiye’den gelenlere bu 6 ay olarak uygulanır. Ben bu şekilde üst üste kısa aralıklarla 5’kez ABD ye gittim ve dönüş yaptım. Ufak tefek işlerde çalıştım, son olarak 2006 yılında gittiğimde ABD’de değişik AVM’lerde kiosk kiralama suretiyle alım satım işleri yaparak geçimimi sağladım. 2006-2010 yılları arasında Türkiye’ye geri döndüm. Annem rahatsızdı, benim Türkiye’de olmamı istiyordu.”dedi.

-“ABD’li askerlerle tesadüfün tanıştım, beni işe aldılar”

Malatya’da 2011 ile 2012 yılları arasında Malatya’da şuanda faaliyet göstermeyen bir özel hastanede çalıştığını belirten sanık Tevfik M., “Kürecik’te radar üssü kurulunca tesadüfen 2 Amerikalı ile tanıştım, bunlar hastaneye gediklerinde iletişim problemi çekiyorlardı, ben yardımcı oldum. iki ay mesai haricinde askerlere yardımcı olunca bana iş teklif ettiler, ben de halen burada çalışıyorken hakkımda tutuklama kararı verilince tazminatımı vererek beni işten çıkardılar.” diye konuştu.

-FETÖ elebaşının ABD’deki adamı, davet edilmeden düğüne katılmış

FETÖ elebaşının Amerika’daki en yakın adamlarından birisi olan Burhan Gülen adlı şahsın Malatya’ya düğününe katılması ile ilgili olarak da konuşan Tevfik M., “ABD’de bulunduğum dönemde çalıştığım restauranta gelip gitmesi nedeniyle sonradan soyadını değiştirerek Gülen soyadını alan Burhan A. isimli şahısla tanıştım. Bu şahıs taksi şoförlüğü yapıyordu, haftada birkaç gün New York’tan Pensilvanya’ya Türkiye’den giden kişileri götürüyordu. Hatta bu şahıs 2015 yılında evlendiğimde davet etmememe rağmen Türkiye’de bulunması nedeniyle düğünüme geldi. Abim Seçkin M., Trabzon’da görev yapan emniyet müdürüdür. Halen FETÖ nedeniyle tutuklu olarak yargılanmaktadır. Benim nikah şahidim ablam ve abimdir. Gelen Burhan Gülen isimli şahıs sadece düğüne katılmıştır. Nikah merasimi belediyede kendi aramızda yapıldı. Birkaç gün sonra otelde düğün töreni yapıldı. Burhan Gülen isimli şahıs sadece düğün törenine katıldı.” ifadelerini ileri sürdü.

-“Telefonumu Amerikalıya satmıştım”

Örgütün kriptolu iletişim programı Bylock kullanıcısı olmadığını iddia eden Tevfik M., “2014 yılı itibariyle kendi kullandığım telefon aletini Kürecik Üssüne gelen görevlilerden Rick Lee Reynolds’a satmıştım. Telefonumun baz istasyonu kayıtlarına göre 7 bin 240’kez Bylock sunucularına erişimde bulunduğum yönündeki tespiti kabul etmiyorum.”

-“Para yatırmam tamamen rastlantıdır”

FETÖ’nün talimatı üzerine Bankasya’ya para yatırdığına ilişkin suçlama için ise sanık Tevfik M., “Altınları evimde saklıyordum. 2013 yılında annem ölene kadar annem muhafaza ediyordu, sonrasında bana geçince ben bu şekilde değerlendirdim. Bankasya’nın hem altın, hem de para olarak katılım kar payı alma imkanım bulunduğunu öğrenince altın hesabı karşılığı 15 Eylül 2014’te 120 bin 562 TL’lik altın hesabı açtırdım. 6-7 ay bu altın hesabımda kaldı, aynı bankaya bunun öncesinde de Ocak ayında 10 bin TL, Şubat 2014’de 20 bin TL yatırarak katılım hesabı açtırdım. Ancak FETÖ’nün çağrı dönemine denk gelmesi tamamen rastlantıdır.” İddialarını ileri sürdü.

–FETÖ çatı yapı üyeleriyle drone ve oyun konsolu için görüşmüş

Mahkemede telefon kayıtlarında görüşmüş olduğu bir çok ismin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üst çatı yapısındaki isimlerle olduğunun aktarılması üzerine sanık Tevfik M. , “Cep telefonu kayıtlarında 2011- 2013 yılları arasında görüştüğüm kişilerden Süleyman U., Ahmet C., Sait A., Şerif Ali T., Ali Ç.isimli şahıslar FETÖ yapılanması içinde üst düzey şahıslar olabilir. Ancak ben bu şahıslarla şahsı tanışıklığım olması nedeniyle görüşmedim. Burhan Gülen isimli şahıstan ABD’den cep telefonu, drone, oyun konsolu, kıyafet ısmarlıyordum. Bu şahıs da Amerika’dan dönen kişilerin telefon numaramı vererek temasa geçip İstanbul’dan almamı söylüyordu. Ben de bu şahıslarla temasa geçip genellikle bu şahısların gönderdiği eşyaları genelde yaşı küçük şahıslarla alıyordum. Ayrıca Burhan Gülen Türkiye’ye gelince kendi hattı Amerika hattı olduğu için yanında bulunduğu şahısların cep telefonlarından da beni aramış olabilir.” iddialarını ileri sürdü.

Mahkemede “Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, yararlanmayacağı” sorulan sanık Tevfik M., “Atılı suçu işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com