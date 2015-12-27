İklim uzmanları uyarıyor: Küresel yağmurlar geliyor. Ama beraberinde daha kötüsü de geliyor. Bugünlerde yaşadığımız kuraklığa rağmen insan yağmurların geleceğine sevinemiyor.

Yağmurla gelen seller artıyor

Bilim çevrelerinin en önemli dergilerinden biri olan “Science”ta makalesi yayınlanan İngiliz Reading Üniversitesi uzmanlarından Richard Allan yeni raporuyla tüm dikkatleri çekti.

Rapordaki bilgiler, son 20 yılda değişim gösteren yağmur hareketlenmelerine dayandırılıyor. Raporda bilgisayar simülasyonlarının, yağmurların daha da şiddetleneceğine işaret ettiği belirtiliyor. Ayrıca atmosferin ısınmasının daha fazla neme yolaçtığı , bunun da giderek daha şiddetli yağmurların yağmasına neden olacağı kaydediliyor.

Yağmurların getirecekleri

Dahası, gelecekte yağmurların şiddetinin, bilgisayar simülasyonlarının tahmininden daha fazla olabileceğine de işaret ediliyor. İklim uzmanları küresel ısınmanın yağmurları şiddetlendireceğini, “küresel yağmur devri” ile birlikte ise daha kötüsünün de geleceğini belirtiyor ve yağmurların çoğunlukla sel neden olup ürünlerin zarar görmesine, içme suyunun kirlenmesine ve salgın hastalıkların artmasına yolaçacağı uyarısında bulunuyor.