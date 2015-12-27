Kurhan Toprağa Verildi

Hakimiyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Erol Kurhan’ın vefat eden babası Hacı Ali Kurhan (84), kılınan cenaze namazı sonrasında Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına AKP Malatya Milletvekilleri Mücahit Fındıklı ve Ömer Faruk Öz, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, AKP İl Başkan Yardımcısı Murat Turgut, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ali Yıldırım, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Erdem Kaplan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, gazeteciler, kurum ve kuruluşların basın birimi çalışanları ile kalabalık bir topluluk katıldı. Merhum Hacı Ali Kurhan’ın cenaze namazı ile birlikte Ercan Var ve Mesrure Topalezber’in de cenaze namazları kılındı.



Bu arada, merhum Hacı Ali Kurhan için 29 Temmuz Pazar günü iftar öncesi taziye evinin bulunduğu Fuzuli Caddesi Fırat İlköğretim Okulu’nun yanında Mevlid-i Şerif okutularak, yemek ikramı yapılacağı bildirildi.



Öte yandan, Avrupa Malatyalılar Federasyonu Başkanı Murat Alabaş’ın iki gün önce vefat eden babası Mahmut Alabaş için bugün saat 19.00’da Özalper Mahallesi Boyataş Sitesi’ndeki evlerinde mevlid okutulup iftar yemeği verileceği öğrenildi.

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