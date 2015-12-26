”Kuru Kayısıyı 2 YTL’den Aşağı Satmayın!..”

Kayısıbirlik Genel Müdürü Seyhan Bayhan, üreticilere kuru kayısıyı 2 YTL’den aşağı satmamalarını tavsiye ederek, “Kayısıbirlik olarak baş fiyatı 2 YTL’den yukarı açıklamak için çaba gösteriyoruz”dedi.

Kayısıbirlik’de basın toplantısı düzenleyen ve kayısının içindeki sıkıntılar ve alımlarla ilgili bilgi veren Kayısıbirlik Genel Müdürü Serhan Bayhan, “Bilindiği gibi kuru kayısı tahmini rekoltesi 125 bin ton olarak açıklandı. Bu fazla rekolteyi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık başta olmak üzere ilgili bakanlara ve ilgili yerlere bildirdik”dedi.

Son günlerde kayısı fiyatının aşırı şekilde düştüğüne dikkat çeken Bayhan, “Meyve suyu fabrikasına giden yaş kayısının kilosu 100 bin liraya kadar düştü. Çöpü satsak daha fazla paraya satılırdı. Üreticiler, bu ara ürünlerini satmamakta dirensin. 2 YTL’den aşağı kayısıyı vermesinler. Biz de Kayısıbirlik olarak Ağustos ayının ilk haftasında alım baş fiyatını açıklayıp, 2 YTL’den fazla açıklamak için çaba gösteriyoruz. En az 10 bin ton kuru kayısı almak için plan yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kayısıbirlik’in kredi borcunun 16 bin YTL olarak yapılandırıldığını ve böylece birlik olarak rahatladıklarını söyleyen Serhan Bayhan, geçen yılda kayısı stoku olmadığını, bu yıl da 40-50 bin ton kuru kayısının stok edilmesinin beklendiğini de vurgulayarak, “Üreticilerimiz, bugünlerde fiyatı düşük olan kayısılarını bu dönemde satmasınlar” tavsiyede bulundu.

Hollanda ile işbirliği içinde meyve suyu, konsantre ve yaş kayısının paketlenip satılması konusunda yaş kayısıyla ilgili projelerini önümüzdeki yıl hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Bayhan, “Projemizi uygulamaya koyarsak, haftada 3 bin ton yaş kayısıyı alıp işleyeceğiz” dedi.