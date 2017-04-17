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Malatya Haber -

Kutlu Doğum Etkinliği

Kutlu Doğum Etkinliği
  • 17.04.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla bir söyleşi programı düzenlendi. İl Müftülüğü Vaizesi Feyza Uçar’la gerçekleştirilen söyleşi yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürü Gülay Zengin ile kalabalık bayan topluluğu katıldı.

Hz. Peygamber ve Kadın Eğitimi anlatıldı

İl Müftülüğü Vaizesi Feyza Uçar, konuşmasının başında Kadın Kültür ve Spor Merkezi’ne olan beğenisini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başta olmak üzere merkezin hizmete sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Feyza Uçar, daha sonra slayt gösterisi eşliğinde Hz. Peygamber ve Kadın Eğitimi konusunu anlattı. Program sonunda Uçar, dinleyici sorularını da yanıtladı.

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