Kuzey Irak’ta Tartışmalı Referandum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) anayasaya aykırı tartışmalı referandumun tek taraflı olmasından ötürü Kürtlerin yüksek bir katılım gösterdiği gözlemlenirken, Türkmen ve Arapların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde ise katılımın az olduğu tespit edildi.

Öte yandan, “Referanduma Şimdi Hayır Hareketi” ise yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların referanduma katılımının yüzde 43 civarında olduğunu iddia etti. Harekete mensup gözlemcilerin ise sandık başında görev yapmalarına izin verilmediği duyuruldu.

Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti, Salahaddin’in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala’nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandıklar konuldu.

Oy verme işlemi, kısa bir süre önce terör örgütü DEAŞ’ın elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapıldı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, daha önce yapılmasına karar verilen ancak güvenlik sorunlarından dolayı Diyala vilayetinin Mendeli ve Sadiye kasabalarında sandıkların konulmadığını, oradaki vatandaşların Hanekin ilçesinde oylarını kullandığı aktarıldı.

BM ENDİŞE DUYUYOR..

Bu arada, Birleşmiş Milletler (BM), Irak Kürt Bögesel Yönetimi’nin (IKBY) tüm tepkilere rağmen bugün düzenlediği referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Irak’ın eğemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı duyduğunu söyledi.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında öne çıkan bütün sorunların “diyalog ve uzlaşı” yoluyla çözülmesi gerektiğini bir kez daha yineleyen Dujarric, “Genel Sekreter, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bugün düzenlediği referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyuyor.” ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMASI..

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) düzenlediği tartışmalı referanduma ilişkin, “Irak’ın toprak bütünlüğünün önemine” vurgu yapan bir açıklama yaptı.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray’daki günlük basın brifinginde IKBY’nin düzenlediği tartışmalı referandum ve diğer dış politika gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, ABD yönetiminin referandumla ilgili pozisyonunu, “DEAŞ’ı ortadan kaldırmak ve İran’ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz.” sözleriyle ortaya koydu.

Donald Trump yönetimi, bir süredir Irak’ın toprak bütünlüğüne ve DEAŞ’la mücadelenin sekteye uğratılmamasına vurgu yaparak söz konusu referandumun iptal edilmesi gerektiğini dile getiriyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada “her iki ülkenin de referanduma karşı olduğuna” vurgu yapılmıştı.

Erbil, Washington, Birleşmiş Milletler- AA