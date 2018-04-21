Kuzuların Anneleriyle Buluşma Vakti

Malatya‘da, meraya otlatmaya götürülen koyunların, akşam köye dönüşlerinde “süt kuzuları” ile buluşma anı tam bir coşku içinde geçiyor. Annelerinden tüm gün ayrı kalan ve süt emmek için sabırsızlanan kuzuların anneleriyle buluşması, renkli görüntülere sahne oluyor.

Darende ilçesinde kuzu doğumlarıyla iş yoğunluğu artan yetiştiriciler, iki katına çıkan sürüleri için hassas bir döneme giriyor. Yetiştiriciler, yeni doğan ve süt emme döneminde bulunan kuzuları, her gün sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuyor.

Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular ile köye yaklaşan koyunların, birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor. Kapıların açılmasıyla büyük bir telaşla koşmaya başlayan kuzular, yüzlerce hayvanın arasından annelerini kokusundan tanıyor. Sürüdeki 350 koyun arasından annelerini 2 dakika içinde bulan kuzular, hem süt emiyor hem de özlem gideriyor.

Besici Salih Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuktan ve hastalıklardan korumak için gayret gösterdikleri kuzuları, sabah ve akşam süt emmeleri için anneleriyle buluşturduklarını belirterek, “Kuzuların anneleriyle buluşma anı, Cenab-ı Allah’ın hayvanlara bahşettiği, anne şefkatini ve hayvansal içgüdüyü gösteren önemli bir ayrıcalık, yaradanın inananlar için apaçık mucizelerinden biridir bu.” dedi.

Kuzuların, içgüdüsel olarak yüzlerce hayvanın içerisinde, sesinden ve kokusundan tanıdığı annesini, her zaman buluştuğu yerde beklediğini dile getiren Akçay, “Annesi de aynı şekilde en kısa zamanda o yere varmak için mücadele veriyor. 350 koyun ve 400 kuzumuz var. Kuzularla koyunların buluşmasını duygulu bir şekilde izliyoruz. Kuzuların annesini bulma telaşı 1-2 dakika içerisinde tamamlanıyor ve beslenmeye başlıyor. Süt emme süresi de 5-6 dakika içerisinde tamamlanıyor. Daha sonra bir süre beraber vakit geçirmelerine müsaade ediyoruz. Bu süreçte anne yavrusuna bakım yapıyor. Daha sonra yine kuzuları ayırıp yeni bir güne başlamak üzere ahırlara götürüyoruz.” diye konuştu.

Ayhan İŞCEN, AA