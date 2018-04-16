Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

KYK Futbol Turnuvası Yapılıyor

KYK Futbol Turnuvası Yapılıyor
  • 17.04.2018
  • 0

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 33. İller Arası Futbol Turnuvası 6. Grup maçları Malatya‘da başladı.

Malatya‘nın yanı sıra Kahramanmaraş, Erzincan, Elazığ, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Tunceli, Adıyaman, Erzurum ve Yozgat takımların yer aldığı organizasyonda, grup maçları öncesi Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde tören düzenlendi.

Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ebubekir Kayhan, burada yaptığı konuşmada, sporun gençlerin ruh ve beden sağlığı açısından çok önemli olduğunu ve birçok zararlı alışkanlıklardan koruduğunu belirtti.

Kayhan, bu tür organizasyonların KYK yurtlarında kalan öğrencilerin kaynaşmasına vesile olduğunu anlatarak, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından organizasyon Adıyaman ve Erzincan KYK İl Müdürlüğü takımlarının maçıyla başladı.

Grup maçları cuma günü final maçlarıyla sona erecek.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."