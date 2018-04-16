KYK Futbol Turnuvası Yapılıyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 33. İller Arası Futbol Turnuvası 6. Grup maçları Malatya‘da başladı.

Malatya‘nın yanı sıra Kahramanmaraş, Erzincan, Elazığ, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Tunceli, Adıyaman, Erzurum ve Yozgat takımların yer aldığı organizasyonda, grup maçları öncesi Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde tören düzenlendi.

Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ebubekir Kayhan, burada yaptığı konuşmada, sporun gençlerin ruh ve beden sağlığı açısından çok önemli olduğunu ve birçok zararlı alışkanlıklardan koruduğunu belirtti.

Kayhan, bu tür organizasyonların KYK yurtlarında kalan öğrencilerin kaynaşmasına vesile olduğunu anlatarak, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından organizasyon Adıyaman ve Erzincan KYK İl Müdürlüğü takımlarının maçıyla başladı.

Grup maçları cuma günü final maçlarıyla sona erecek.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com