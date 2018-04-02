KYK Satranç Turnuvası Yapıldı

Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) il müdürlüklerine bağlı tüm yurtlarda satranç turnuvaları yapılırken, Malatya KYK’daki satranç turnuvası birbirinden heyecanlı müsabakalarla sona erdi.

Yurtlar Arası Satranç turnuvasında KYK Malatya İl Müdürlüğü’ne bağlı tüm yurtlardan öğrenciler katıldı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Merkezinde yapılan müsabakalara katılan KYK’lı öğrenciler değişik stratejilerle rakiplerini alt etmeye çalıştı. Çetin mücadelelerle geçen turnuvanın sonunda kadınlarda Kübra Tanal birinci, Seher Menteş ikinci ve Servet Dağoğlu üçüncü oldu.

Satranç Malatya İl Temsilciliği’nin koordinesinde 31 Mart Cumartesi günü başlayan KYK Satranç Turnuvası’nda kadınlar kategorisi 1 Nisan’da gerçekleştirilen final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Turnuvada birinci olan KübraTanal’ın madalyasını Malatyaspor’un eski yöneticisi ve kalecisi Vedat Erdoğan takdim etti. Turnuvanın ikincisi Seher Menteş’in madalyasını Malatyaspor’un eski amigosu Yusuf Mor verdi. Turnuvada üçüncülüğü elde eden Servet Dağoğlu’na madalyasını ise Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya Eğitim Koordinatörü Selcan Özcan Takdim etti.

Dereceye giren sporcular 9-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyon’da düzenlenecek olan Türkiye KYK Satranç Yarışmaları Finali’nde Malatya’yı temsil etme hakkını kazandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi