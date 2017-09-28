Lego Ninjago Filmi

Ninjago kentinde yaşayan Lloyd ve 5 yakın arkadaşı, dışarıdan bakıldığında sıradan gençler gibi görünseler de aslında önemli bir sırrı taşımaktadırlar. Bu gençler, Sensei Wu’nun önderliğinde çalışan gizli ninjalardır. Dünyayı ele geçirmek isteyen kötü kalpli Garmadon Ninjago’yu tehdit ettiğinde, aynı zamanda Garmadon’un oğlu olan Lloyd, ninja arkadaşları ve Sensei Wu, zorlu bir mücadelenin içine girecektir.

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Animasyon , Aksiyon , Komedi

Süre: 101 Dak.

Yönetmen : Charlie Bean, Bob Logan, Paul Fisher (i)

Oyuncular : –

Seslendirenler : Sercan Gidişoğlu , Nurhan Yılma , Merih Ermakastar , Bulut Buldu , Harun Can

Senaryo : Dan Hageman , Bob Logan , Kevin Hageman , Paul Fisher (i)

Yapımcı : Roy Lee

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