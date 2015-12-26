Leonardo Da Vinci Programı Anlatıldı

Kadınların Yoksulluktan Arındırılması Proje Koordinatörü Yurdum Çağatay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen toplantıda proje hakkında bilgiler verdi.

MTSO’da düzenlenen toplantıda konuşan Kadınların Yoksulluktan Arındırılması Proje Koordinatörü Yurdum Çağatay, projenin 4 ülkede toplam 300 kadına yönelik olduğunu söyledi.

Çağatay, “Avrupa Birliği’nin Leonardo Da Vinci Programı çerçevesinde Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Norveç’te 6 özel sektör kuruluşu tarafından uygulanacak ve 24 ay sürecek olan Kadınların Fakirlikten Arındırılması Projesi’ndeki hedef kitle, bilgisayar kullanabilen girişimci olmayı hedefleyen kadınlar olacaktır” dedi.

Projenin Türkiye’de Van, Kars, Malatya ve Mardin’de uygulanacağını belirten Çağatay, “Projede temel amaç çerçevesinde kadınların sosyal yaşamdaki statülerinin yükseltilmesi, ekonomik bağımsızlıklarının kazandırılmasıdır. Kadınların işgücüne ve sosyal hayata katılımı, yoksullukla mücadele ve toplumsal kalkınmanın sağlanmasında önemli bir araçtır. Kadınların bu katılım sürecinde karşılaşacakları zorlukları aşabilmeleri amacıyla girişimcilik eğitim ve yönetim desteği sağlanacaktır” diye konuştu.

MTSO Genel Sekreteri Sait Kabadayı, Malatya’da AB fonlarını iyi takip ederek, bilgilendirme ve yönlendirmeler neticesinde Özelleştirme Sosyal Destek Projesi’nden 26 firmanın yararlandırılarak 42 projenin hazırlandığı ve toplam bin 47 kişinin istihdam edildiği kaydetti. Kabadayı, “Bu çerçevede AB fonlarından 1 milyon 612 bin YTL katkı sağlanmıştır” dedi.

Kabadayı, Kadınların Yoksulluktan Arındırılması Projesi’nden Malatya’dan 40 bayanın yararlandırılacağını ifade ederek, proje için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı sosyal ortak seçen GAYA firmasına da teşekkür etti.