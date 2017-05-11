Levent Vadisi’nde Doğa Sporları Festivali Yapılacak

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde ‘Levent Vadisi Uluslararası Doğu Sporları Festivali’ yapılacak.

Akçadağ Belediyesi, Extrem Sporları ve İnönü Üniversitesi’nin 18-21 Mayıs tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği ‘Levent Vadisi Uluslararası Doğu Sporları Festivali’ kapsamında İsviçreli highline sporcusu Samuel Volery, bin 300 metrelik halat üzerinde yürüyerek, dünya rekoru denemesi yapacak.

“LEVENT VADİSİ VE SEYİR TERASIYLA İLGİLİ BÜYÜK BİR PROJEMİZ VAR”

Festival kapsamında Levent Vadisi seyir terasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Levent Vadisi’nin sadece Türkiye değil, dünyanın en eski ve en ilginç yerlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Kazgan, sık sık Levent Vadisi’ne geldiğini, insanların da büyük ilgi gösterdiklerini kaydederek, “Seyir terasımız tek başına ihtiyacı karşılayan bir yer değil. Seyir terası ve Levent Vadisi’ne dönük olarak bir takım çalışmalar başlattık. Valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, genel sekreter ve yardımcıları ile birlikte teknik heyetle beraber burada ne yapabiliriz, bu projeleri konuşacağız. Seyir terasında da küçük değişiklikler olacak. Alanın genişlemesi için faaliyet bölümünü dışarıya alacağız. Mutfak bölümünde de daha derli toplu bir düzenlemeyle insanların oturabileceği bir yer haline getireceğiz. Bir yemek otobüsü hazırlıyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde organik kahvaltı ve yemek bulabilecekler” dedi.

“FESTİVALİMİZİN BU YIL İLKİNİ YAPACAĞIZ”

Levent Vadisi ve seyir terası için büyük bir proje düşündüklerini aktaran Kazgan, şunları söyledi: “Doğa Sporları Festivali’nin bu yıl ilkini düzenleyeceğiz. Bundan sonra bunu geleneksel olarak sürdürmek istiyoruz. Doğa sporları festivaliyle birlikte buraya olan ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü ben, insanların buraya olan yoğun ilgisini şuna yorumladım; insanlar değişiklik, farklılık, aykırılık arıyor. Ama doğayla da iç içe olmayı arıyor. Dolayısıyla bizde burayı doğayla iç içe olunabilen bir yer haline getirmenin peşindeyiz, gayretindeyiz, çabasındayız.”

Kazgan, 18-21 Mayıs tarihlerinde Levent Vadisi’nde gerçekleştirilecek olan festivalde birbirinden farklı etkinliklerin yapılacağını belirtti.

Festivalin bu yıl ilk olduğunu ve gelecek yıllarda bunu daha da geliştireceklerini kaydederek, “Düzenlenecek festival sayesinde Levent Vadisi’nin hak ettiği tanıtım üst düzeyde yapılmış olacaktır. 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali kapsamında 6 farklı ülkeden katılacak sporcuların ip gösterisi ve dünya rekoru denemesi olacak. Vadi boyunca uzun-kısa kaya tırmanışları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve yarışmaları, yamaç paraşütü gösterileri, atçılık-binicilik, mağara turları ile Sultansuyu Hara gezisi olacak” diye konuştu.

“AKÇADAĞ’IN MEVCUT POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Kazgan, Akçadağ’ın mevcut potansiyellerini ortaya çıkartmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlardan birisi Levent Vadisi. Bir diğeri inanç turizm merkezi olarak Aşağı Örüçkü Şeyh Ali Kara Türbesi. Orada da epeyce bir çalışma oldu. Belirli bir düzen sağlandı. Daha kullanışlı hale geldi. DAP’a da bir proje teklifinde bulunduk, inşallah geçer. Oradan da destek alırsak, orada bir miktar değişiklik daha düşünüyoruz. Bir üçüncüsü de benimde vesilemle Hippoterapi Merkezi kuruldu. Oranın işletmesini devralmak istiyorum. Akçadağ’da üç potansiyeli birden ayağa kaldırmak istiyoruz.”

“DÜNYA REKORU DENEMESİ OLACAK”

Extreme Dağcılık ve Doğa Sporları Başkanı Mahir Karakaya ise festival kapsamında dünya rekoru denemesi yapılacağına dikkat çekti.

Karakaya, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya rekoru denemesi için birçok ülke yatırım ve destekte bulunuyor. Biz doğa sporları şenliğiyle yola çıktık, zaman geçtikçe vadinin çekim gücü bu işi dünya rekoruna kadar götürdü. 6 farklı ülkeden slackline (ip üzerinde yürüme) sporcuları gelecek. Bin 300 metrenin üzerinde bir hat çekilip, dünya rekoru denemesi olacak. Bu bizim için çok büyük önem taşıyor. Vadiyi daha da güçlendirecek bu Malatya ve Akçadağ’ı da güçlendirecektir. Bununla beraber kaya tırmanış yarışması, dağ bisikleti yarışması, doğa yürüyüşü ve bir dizi etkinlikler olacak” ifadelerini kullandı.

“DOĞA SPORLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi üst yönetimi olarak doğa sporlarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Akpolat, üniversitenin topluluklarından birkaç tanesinin doğa sporlarıyla ilgili olduğunu anımsatarak, “Dağcılık topluluğumuz, bisiklet topluluğumuz ve havacılık topluluğumuz en aktif doğa sporlarıyla ilgilenen topluluklarımız. Levent Vadisi Uluslararası Doğu Sporları Festivali’ne özellikle katkı vermek istedik. Bu topluluklarımızın aktif katılımıyla bizde bu festivalde yer alacağız” dedi.

BİN 300 METRELİK HALAT ÜZERİNDE DÜNYA REKORU DENEMESİ YAPILACAK

Basın toplantısının ardından seyir terasının alt kısmında toplantıya katılanlar için küçük bir gösteri gerçekleştirildi.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan festivale, Türkiye’den Can Şahin ve Nuri Kayserilioğlu, İsviçre’den Andrii, Amerika’dan Bora Urba, İsrail’den Kfir, Almanya’dan Lucas Kimler, Şili’den Nicholas katılacak.

33 yaşındaki İsviçreli Samuel Volery, festival kapsamında Levent Vadisi seyir terasına yakın bir yerden karşıya doğru gerilecek olan bin 300 metrelik bir halat üzerinde yürüyerek dünya rekoru denemesi yapacak.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com