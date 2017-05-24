Levent Vadisi’ndeki Festival Sona Erdi

Akçadağ ilçesine bağlı Levent Vadi ’sinde gerçekleştirilen “Doğa Sporu Festivali “dört gün boyunca süren çeşitli etkinlikler ve yoğun bir katılım ile sona erdi.

Malatya’da ilk defa düzenlenen spor festivaline katılımcılardan alınan formlar sonucu bin 200’ün üstünde doğasever katıldı. aralarında sporcular, kampçılar, otostopçular, fotoğrafçılar, doğa sporları meraklıları ve aileleriyle birlikte gelip ilk defa doğa hayatında kamp yapanlar oldu.

Ekstrem başkanı ve proje koordinatörü Mahir Karakaya yaptığı açıklamada “Festivalimiz bizlere bir dünya rekoru kırılımına da tanıklık etme imkanı verdi. Yurt dışından gelen slackline dalındaki sporcular vadiye kurulan 1210 m perlon ip üzerinde yürüyerek bu dalda dünya rekoruna imza atmış oldular. Ayrıca kaya tırmanışı, MTB bisiklet yarışı, Beydağı yürüyüşü, yamaç paraşütü, endüstriyel dağcılık dallarında etkinlikler yapıldı. Bu spor dalları ile ilgili sunum ve söyleşilere yer verilip, akşamları da kamp ateşi etrafında canlı müzikle daha renkli hale getirildi. Ekstrem sporlarını Malatya’ ya ve bölgeye tanıtmak amacıyla çıktığımız bu yolda dünyaya da sesimizi duyurmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Ekstrem dağcılık ve doğa sporları kulübü olarak başta projeyi finanse eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan başta olmak üzere tüm belediye personeline, İnönü Üniversitesi bisiklet ve dağcılık topluluklarına, İNOSAR Topluluğu ve UMKE’YE ve de kulüp çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

DÜNYA REKORU KIRILDI..

Akçadağ Belediyesi, Extrem Sporları ve İnönü Üniversitesi tarafından 18-21 Mayıs tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği ‘Levent Vadisi Uluslararası Doğu Sporları Festivali’ kapsamında İsviçreli highline sporcusu Samuel Volery, slackline (ip üzerinde yürüme) de dünya rekorunu kırdı.

ÖDÜL TÖRENİ..

Festival kapsamında düzenlenen bisiklet yarışı Bayanlar ve Erkekler Kategorisinde aynı zamanda Kaya Tırmanışı Erkekler ve Bayanlar kategorisinde yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine; Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan ile Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’da katıldı.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

Bisiklet Yarışları Bayanlar kategorisinde

1.Hayriye Nur OKUR

2.Büşra Nur ULU

3.Fadime Özge ŞAHİN

Bisiklet Yarışları Erkekler kategorisinde

1.Sefa TEMEL

2.Mehmet DOĞAN

3.Mehmet Sait EROL

Kaya Tırmanışı Bayanlar kategorisinde

1.Cansel YILMAZ

2.Serap ÖZKAN

3.Havva AKBULUT

Kaya Tırmanışı Erkekler kategorisinde

1.Saffet ASLAN

2.Necmi Can ÖZKAN

3.Safter ÖZKAN.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha