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Malatya Haber -

Lidere Direnemediler

Lidere Direnemediler
  • 24.04.2017
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Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahasında Sivas Gazi Lisesi Spor’a 4-0 yenildi.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Kemal Dizdar, Mustafa Kılınç, Osman Yener hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahaya Şeyma Yıldırım, Dilara Sultan Akduman, Gülşen Özdil, Seda Erdem, Berfin Fırat, İkranur Sarıgül, Selinay Çaybaşı, Sude Uçan, Buse Uçan, Gözde Uçar ve Elanur Demir on biriyle çıktı.

Sivas Gazi Lisesi Spor ise sahada Ümmühan Susuz, Şerife Hazırbulan, Hatice Küçükyıldız, Zeynep Soyguncu, Beyzanur Çoban, Edanur Aykan, Kader Şimşek, Figen Naçar, Safiye Pınarbaşı, Tuğba Doğan ve Mervenur Kılıçaslan on biriyle mücadele etti.

Sivas Gazi Lisesi Spor, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Sivas ekibinin gollerini 1’nci dakikada Safiye Pınarbaşı, 20’nci dakikada Figen Naçar, 48 ve 67’nci dakikalarda Tuğba Doğan kaydetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü bu mağlubiyet sonrası haftayı 27 puanla 7’nci sırada tamamladı.

Yeni Malatya Gazetesi

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