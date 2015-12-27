“Lige Kadar Hazır Olacağız”

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Mert Korkmaz, devre arası kamp çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini, ligin ikinci yarısının başlangıcına kadar hazır hale geleceklerini söyledi.

Futbolcuların kamp çalışmaları sırasında oldukça istekli ve hırslı olduklarını ifade eden Korkmaz, “İyi bir takıma sahibiz. Geldiğimizden beri çok arzulu ve istekli çalışıyoruz. Hemen hemen günde çift idman yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir gün dinlenme verdik. Nazilli Belediyespor ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasına da dinlenerek çıkmadık. Genel anlamda baktığımız zaman oynanan oyundan ve mücadeleden oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Çocukların istekli ve arzulu oluşları memnuniyetimizin artmasına neden oluyor. Bu karşılaşma bir hazırlık maçı da olsa galip geldiğimiz için elbette ki mutluyuz. Asıl önemli olan bunu lige yansıtmak olacaktır” diye konuştu.

İkinci yarının başlangıcına kadar hazır hale geleceklerini belirten Korkmaz, “Lige kadar hazır hale geleceğiz. Oynatmadığımız oyuncularımız var. Bunun yanında hala devam eden transfer çalışmaları var. Takıma yeni transfer olarak katılan futbolcularımızı hazır olmadıkları için oynatmadık ve sonradan oyuna aldık” dedi.