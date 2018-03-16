“Ligi İyi Bir Konumda Bitirmek İstiyoruz” 

Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu, ligde kalan 9 haftada en iyi puanları alarak, ligi iyi bir konumda bitirmek istediklerini söyledi.

Ligde son haftalarda iyi bir gidişatlarının olduğuna dikkat çeken Tozlu, “Oynadığımız oyunla birlikte aldığımız skorlarla ligde iyi bir konuma geldik. Son Fenerbahçe maçında mağlup olduk ama iyi bir oyun ortaya koyduk. Öne geçsek maç daha farklı olabilirdi. Şuan iyi bir gidişatımız var, kalan son 9 haftada da puan ya da puanlar alıp, ligi iyi bir konumda bitirmek istiyoruz.

Tozlu, ligin 26.haftasında Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Trabzonspor güçlü bir takım, bu ligin kadro kalitesi olarak iyi takımları arasında yer alıyor. Şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kalitesine sahipler. Bizim için zor bir maç olacak. Fenerbahçe maçında alamadığımız puan ya da puanları, Trabzonspor deplasmanında alıp milli takım arasına rahat bir şekilde girmek istiyoruz.”

Ligde şuan rahat bir konumda olduklarını ancak daha ligde 9 haftalık bölümün olduğuna dikkat çeken Tozlu, “Kalan 9 haftada zorlu maçlar oynayacağız. Şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaşacağız. Ligde daha rahat konuma gelmek için 1-2 maç daha kazanmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak alabileceğimiz kadar puan alarak ligi daha iyi bir konumda bitirmek istiyoruz” dedi.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com