LPG Tamir Atölyesinde Patlama: 3 Yaralı

Küçük Sanayi sitesinde bir LPG tamir atölyesinde bir araçtaki LPG tankında meydan gelen patlama sonucunda toplam 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sularında Yeni Sanayi Sitesi Deri Sokakta meydan geldi. İddiaya göre; LPG tamir atölyesinde bir araca LPG tankı bakım yapıldığı esnada patlama yaşandı. Olayda dükkan sahibi Burak Doğan (30) ve işyeri çalışanı Gökhan Cansap (21) ile o esnada dükkanda bulunan Hasan Gültekin yaralandılar.

Yaralılar ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralılardan Hasan Gültekin, ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Olay sonrası Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise işyerine köpüklü su ile müdahalede bulunarak, emniyet önlemi aldılar.

İşyerindeki araçlar da emniyetli bir şekilde dışarı çıkartıldı. Maddi hasarında oluştuğu patlama sonrasında Polis ekipleri de inceleme yaptılar. Soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya – Malatyahaber.com