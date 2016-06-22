M.Yeşilyurt Belediye Yusuf’u Transfer Etti

Transferin hızlı takımı Yeşilyurt Belediyespor, transferde birçok 3.lig takımının peşinde koştuğu Yusuf Çelik’i kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında dış transferde 4, iç transferde ise 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Turuncu yeşilliler Ortacaspor’dan orta saha oyuncusu Yusuf Çelik, Ağrı Patnos’tan Mehmet Ali Kayaili ve 44 Malatyaspor’dan Harun Aytemur ile Erdem İsotçu’yu renklerine bağladı. Yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmak isteyen Yeşilyurt Belediyespor, iç transferde ise Osman Çavdar ve Talat Akça ile sözleşme yeniledi.

Turuncu yeşilliler dış transferde daha önce Karaköprü Belediyespor’dan sağ bek Ziya İstek, Ceyhan Belediyespor’dan orta saha Cuma Nasır, Elaziz Belediyespor’dan stoper Vedat Taşdemir ve Kilis Belediyespor’dan kaleci Önder Biçer’i renklerine bağlamıştı.

TEKİN: “TRANSFERDE HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ”

Yeni sezon çalışmaları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Tekin, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu doğrultuda listelerinde olan oyuncularla birer ikişer anlaştıklarını söyledi. Gelecek sezon için iyi bir kadro kurma çabasında olduklarını kaydeden Tekin, “Yeni sezon transfer çalışmalarımıza sürdürüyoruz. Transferde hata yapmak istemiyoruz. Tabi bir taraftan da iç transferi hallediyoruz. Bu kadronun üzerine takviyeler yapıyoruz. Listemizde olan bazı oyuncularla görüşüyoruz. İnşallah yeni sezon bizler için güzel geçer” diye konuştu.

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