M.Yeşilyurt Puan Farkını 1’e İndirdi
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Kahramanmaraş ekibi 1920 Maraşspor’u 2-1 yendi. Yeşilyurt Belediyespor, lider Adıyaman 1954 Spor’un puan kaybettiği haftada önemli bir 3 puan alarak, aradaki farkı 1’e indirdi.
Hanefi Mahçiçek Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Erdem Mertoğlu, Ömer Karakaya, Servet Bozkurt hakem üçlüsü yönetti.
1920 Maraşspor sahaya Emrah Bıdık, Ali Özdiller, Serhat Aydın, Turgut Yetük, Ferhat Oğuz, Bahtiyar Dolma, Cemal Deliktaş, Enes Filiz, Öner Yüzer, Furkan Aktaş, Mert Ali Turgut on biriyle çıktı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Önder Biçer, Bedrettin Bulguru, Murat Avcu, Mehmet Ali Kayailli, Ziya İstek, Cuma Nasır, Özgür Dükme, Yusuf Çelik, Alfonso Da Silva Santos, Ndong-Meye Laurys ve Sefa Ayvaz on biriyle mücadele etti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 33’ncü dakikada Alfonso’nun golüyle 1-0 öne geçti. Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Malatya ekibi, 37’nci dakikada Meye’nin golüyle 2-0’lık üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan 1920 Maraşspor, 55’nci dakikada Cemal Deliktaş’ın golüyle farkı 1’e indirdi ancak karşılaşmada başka gol olmayınca Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda aldığı kritik galibiyetle puanını 40’a yükseltti. Turuncu yeşilliler, lider Adıyaman 1954 Spor’un deplasmanda Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’a 2-0 yenilmesinin ardından 4 olan puan farkını 1’e indirmiş oldu.
Yeni Malatya Gazetesi
İnönü üzülmüştür. Kardeş takımları adıyaman yenildiği için.