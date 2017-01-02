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Malatya Haber -

M.Yeşilyurtlu Erdal Nevşehir’e Gitti

M.Yeşilyurtlu Erdal Nevşehir’e Gitti
  • 03.01.2017
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Yeşilyurt Belediyespor’un golcü oyuncusu Erdal Küçükkara, Nevşehirspor’a transfer oldu.

Sezon başında Adıyaman 1954 takımından transfer edilen Erdal Küçükkara, ligin ilk yarısında 6 gol kaydetti. Teknik Direktör İsmail Tekin’in raporu doğrultusunda satılan Erdal’ın yerine oyuncu arayışlarını çabuk sonlandıran mavi beyazlı yönetimin şuan ismini açıklamak istemediği bir oyuncuyu Antalya kampı çalışmalarına dahil ettiği öğrenildi.

Yeşilyurt Belediyespor devre arası transfer çalışmaları kapsamında daha önce Melik Balkaç’ı kadrosuna katmıştı.

iha

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