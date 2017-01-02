M.Yeşilyurtlu Erdal Nevşehir’e Gitti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Yeşilyurt Belediyespor’un golcü oyuncusu Erdal Küçükkara, Nevşehirspor’a transfer oldu.
Sezon başında Adıyaman 1954 takımından transfer edilen Erdal Küçükkara, ligin ilk yarısında 6 gol kaydetti. Teknik Direktör İsmail Tekin’in raporu doğrultusunda satılan Erdal’ın yerine oyuncu arayışlarını çabuk sonlandıran mavi beyazlı yönetimin şuan ismini açıklamak istemediği bir oyuncuyu Antalya kampı çalışmalarına dahil ettiği öğrenildi.
Yeşilyurt Belediyespor devre arası transfer çalışmaları kapsamında daha önce Melik Balkaç’ı kadrosuna katmıştı.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."