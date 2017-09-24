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Malatya Haber -

Macron Senato Seçimlerinde Geriledi

Macron Senato Seçimlerinde Geriledi
  • 25.09.2017
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Fransa’da yapılan senato seçimlerinde Cumhuriyetçiler (LR) Partisi ve Merkezciler koltuk sayısını yükseltirken, Macron’un partisi 23 sandalye kaybederek, ilk oy kaybını gerçekleştirdi.

Fransa’daki Senato seçiminde iktidardaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi’nin sandalye sayısı düşerken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin ise sandalye sayısı arttı. Sol partilerin genelinde düşüş görülürken, sağ partilerde yükseliş kaydedildi.

Senatoda 348 koltuktan 170’inin seçime sunulduğu kısmi seçimde Macron’un Yürüyen Cumhuriyet (LREM) partisi 23 sandalye kaybetti.

Öte yandan her üç yılda bir gerçekleşen kısmi seçimde senatörler belediye encümenlerinden milletvekillerine kadar sadece “seçim kazanmış” temsilcilerce oylanıp 6 yıl boyunca görev başında kalıyor. Ayrıca Türk kökenli Cumhuriyetçiler Partisi (LR) adayı Metin Yavuz ise senatoya giremedi.

Paris, iha

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