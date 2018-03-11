Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Maçta Sezer’in Ayağı Kırıldı

Maçta Sezer’in Ayağı Kırıldı
  • 12.03.2018
  • 0

Geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adana Demirsporlu oyuncu Sezer Özmen’in Giresunspor maçında ayağı kırıldı.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Maçın 20. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Sezer Özmen’in Almeida ile girdiği mücadelede ayağı kırıldı. Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özmen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında 2-0’lık skorla aldıkları 3 puanı maç sonunda düzenlediği basın toplantısında değerlendirirken, Buradan oyuncularımı gönülden kutluyorum ve bu galibiyeti de Sezer’e hediye ediyorum” diye konuştu.

Sezer Özmen’in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Uğur, “Ayağında kırık var ameliyat için İstanbul’a gidecek” ifadelerini kullandı.

Giresun, iha

 

Etiketler: / / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."