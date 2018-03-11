Maçta Sezer’in Ayağı Kırıldı

Geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adana Demirsporlu oyuncu Sezer Özmen’in Giresunspor maçında ayağı kırıldı.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Maçın 20. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Sezer Özmen’in Almeida ile girdiği mücadelede ayağı kırıldı. Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özmen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında 2-0’lık skorla aldıkları 3 puanı maç sonunda düzenlediği basın toplantısında değerlendirirken, Buradan oyuncularımı gönülden kutluyorum ve bu galibiyeti de Sezer’e hediye ediyorum” diye konuştu.

Sezer Özmen’in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Uğur, “Ayağında kırık var ameliyat için İstanbul’a gidecek” ifadelerini kullandı.

Giresun, iha