Madalya İle Döndüler

Muay Thai Bölge Şampiyonası’ndan Malatyalı sporcular 4 madalya ile döndü.

Muay Thai Federasyonun 2014 yılı faaliyet programında yer alan Muay Thai Bölge Şampiyonası 8-15 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. 60 ilden yaklaşık 870 sporcunun katıldığı Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda, 33 kilogramda Hatice Akbaş yıldızlar kategorisinde birinci oldu. 44 kilogramda Furkan Karakaş minikler kategorisinde üçüncü oldu. 45 kilogramda Mehmet Kaya genç erkek kategorisinde üçüncülüğü elde ederken, 51 kilogramda Barış Dallı büyük erkek kategorisinde üçüncü oldu.

Muay Thai Bölge Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular, Muay Thai Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Yalçın, Milli Takım Antrenörleri Hasan Basri Karakuş ve Ramazan Yavuz ile birlikte, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı ziyaret etti.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.

Elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Fındıklı, “Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 60 ilden yaklaşık 870 sporcunun katıldığı bu büyük organizasyonda sporcularımızın aldığı başarılar bizleri oldukça gururlandırdı. Alınan bu başarılar ile birlikte Muay Thai branşında da önümüzdeki süreçte Muay Thai Milli Takımına sporcu göndereceğimize eminim. Alınan bu başarıdan dolayı sporcularımızı, antrenörlerimizi, sporcularımızın aileleri ve Muay Thai İl Temsilcimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.