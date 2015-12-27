Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından İnönü Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere “Madde Kullanımı İle Mücadele” konusunda seminer verildi.



Emniyet Müdürlüğü tarafından seminere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



“Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Madde kullanım İzleme ve Önleme Büro Amirliği TUBİM İltem görevlileri tarafından;



21-22/03/2012 tarihlerinde İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ahmet Yesevi Konferans Salonunda 2 oturum halinde 220 öğrenciye “Madde Kullanımı İle Mücadele” konusunda farkındalığın artırılarak gençliğimizi bağımlılık yapıcı maddelerin zararlarından koruma amaçlı seminer programı düzenlenmiş, seminere katılan öğrencilere TUBİM logolu kalem, broşür ve dosya dağıtılmıştır.



Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak Madde Bağımlılığı ile Mücadele gibi önemli bir konuda proaktif bir çalışma ile tüm toplum bireylerini bilinçlendirmek ve maddenin zararlarından korumak için halkımızın güven ve desteğine ihtiyacımız vardır.”

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