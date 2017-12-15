“Mahallemin Tüm İhtiyaçları Karşılandı”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, Belediye olarak Düzyol Mahallesi’nin yollarının sıcak asfalt yaptıklarını söyledi.

Her gün farklı bir mahallede yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş ve Düzyol Mahalle Muhtarı Aziz Alahan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, burada yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, “Düzyol mahallemizin muhtarı ve halkıyla birlikteyiz. Burada Park Bahçeler ve Fen işleri Müdürlüğümüzün yaptığı işleri bizzat yerinde görüp incelemek için buraya geldik. Görüldüğü gibi yollar sıcak asfalt olmuş. Yani artık köy yolları da sıcak asfaltla tanışmış. Böylece eskiden köy olan yerlerimiz artık şehrin bir mahallesi olmuştur. Netice itibariyle büyükşehir olmanın getirdiği farklılıkları da insanlarımızın fark etmesi lazım. Bugün buradaki çalışmalarda da görüldüğü gibi sıcak asfaltın gelmesi, buradaki çocuk parkının oluşması, diğer çevre düzenlemeleri ve sosyal donatı alanlarının yapılmış olması, buradaki şehrin mahallesi olduğunun en temel göstergesidir. İnsanımızın her zaman daha güzel ve şartlarda hizmet alması, yaşaması ve güzel ortamlara ulaştırılması gerekiyor. Belediye olarak elimizden gelen hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. Muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte imkanlarımız doğrultusunda neler gerekiyorsa onu yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Düzyol Mahalle Muhtarı Aziz Alahan ise, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “ Battalgazi Belediye Başkanımız ve daire müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim şu an Battalgazi Belediyesinden isteyeceğim hiçbir şey kalmadı. Mahallemin tüm ihtiyaçları karşılandı. Bizler hizmetlerden memnunuz” diye konuştu.

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