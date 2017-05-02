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Malatya Haber -

‘Mahrem Eşleri Ablası’ Tutuklandı

‘Mahrem Eşleri Ablası’ Tutuklandı
  • 02.05.2017
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Malatya Valiliği tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar ile ilgili bilgilendirme açıklaması yapılıdı.

Valilik açıklamasında soruşturmalar ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı; “Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube aracılığı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne irtibatlı iltisaklı vb. gerekçesiyle Nevşehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi şahıs gözaltına alınarak Nevşehir KOM Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlı Kars Emniyet Müdürlüğü KOM Şube aracılığı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne irtibatlı iltisaklı vb. gerekçesiyle 1 Özel Okul Öğretmeni şahıs gözaltına alınmış olup işlemleri tamamlandıktan sonra Kars Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’ye teslim edilecektir.

İl Emniyet Müdürlüğümüz TEM Şube Müdürlüğü aracılığı ile FETÖ/PDY Terör Örgütü Mahrem İmam eşi olan ve mahrem eşleri ablası olarak faaliyet gösteren 1 şahıs tutuklanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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