MAKSAD’dan ‘Malatya Gecesi’..

Malatya Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Malatya Geceleri düzenlenmeye başlandı.

Tarihi Malatya Evi’nde düzenlenen gecede MAKSAD Başkanı Yaşar Karaaslan, Malatya’da birlik ve beraberliği sanatsal anlamda yakalamak düşüncesiyle bu geceyi düzenlediklerini bildirdi.

Bundan sonra da bu tür eğlence programlarının yapılacağını aktaran Karaaslan, “Bizleri yalnız bırakmayın ki Malatya’nın kültür ve sanatını birlikte yaşatalım. Bu tür geceleri sürekli düzenleyeceğiz” dedi.

Mahalli sanatçıların sahne aldığı Malatya Gecesi’ne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Battalgazi Belediye Başkanı Selehattin Gürkan, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Bayram Yumrutepe, Valilik İl Basın Müdürü İbrahim Kılıç, çok sayıda oda başkanı, basın mensupları ve davetliler katıldı. Konuklara çiğ köfte ikram edildi.