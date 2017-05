“Malatya Benim İkinci Yuvam Oldu”

Evkur Yeni Malatyaspor’u Spor Toto Süper Lig’e taşıyan Teknik Direktör İrfan Buz, “Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e çıkardığımız için çok gururluyuz ve mutluyuz” dedi.

TFF 1. Lig’de sezon başından buyana müthiş bir mücadele veren Evkur Yeni Malatyaspor, 33 haftalık bölümde 24 hafta zirvede kaldı. Ligin 33’ncü haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak adını Süper Lig’e yazdıran sarı kırmızılılarda en büyük mutluluğu teknik direktör İrfan Buz yaşadı.

Boluspor maçının sona ermesiyle birlikte sahaya giren ve futbolcularına sarılan Buz, gözyaşlarını tutamadı. Bir anda yere çöken ve gözyaşlarına boğulan tecrübeli teknik adamı sahaya giren taraftarlara kucaklarına alarak, Süper Ligi hep birlikte kutladı.

Buz, Malatya’nın kendilerini kendilerinin Malatya’yı çok sevdiğini ifade ederek, “Malatya benim ikinci yuvam oldu” dedi.

BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞADI

Sezona ‘şampiyonluk’ parolasıyla başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süren lig maratonunda ortaya koyduğu performansla herkesin büyük takdirini topladı.

Ligdeki zorlu sürece karşın hedefinden bir an olsun şaşmayan, mücadelesini sürdüren sarı kırmızılılar, mutlu sona ulaşmasını bildi. Kulüp başkanı Adil Gevrek ile birlikte takımın Süper Lig’e çıkmasından çok büyük emeği olarak teknik direktör İrfan Buz, Süper Lig’e yükselmeleriyle birlikte bir duygu patlaması yaşadı. Gözyaşları içinde Süper Lig sevincini yaşayan Buz, “Tertemiz bir şampiyonluk oldu” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e taşıdıkları için mutlu olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, tarih yazarak, bir rüyayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE UZANAN YOL

İstanbul’da doğan Buz, ailesiyle birlikte Almanya’nın yolunu tuttu. Dortmund’ta üniversite okuyan Buz, Almanya’da birçok kulüpte forma giydi ancak yolu elbette ki vatanına Türkiye’ye düştü.

Küçük yaşlarda Almanya’ya giden ve futbolla tanışan Buz, “İstanbul’da doğup 4 yaşında ailemle Almanya’ya gittim. Eğitimime orada devam edip daha sonra Dortmund Üniversitesi’nde Teknik İnşaat bölümünden inşaat teknikeri olarak mezun oldum. Almanya’da pek çok kulüpte futbol oynadım. 1988’de Sarıyer’e transferim gerçekleşti ve Vanspor ile Sakaryaspor’da da forma giydim. 1995’te Almanya’dan teklif gelince geri döndüm. Barışspor Hackenberg bana futbolcu-hoca teklifi sundu ve antrenörlüğe ilk orada başladım. 1999’da Köln Spor Akademisi’nden UEFA B lisansı aldım. 2005’te de A lisansı.. Okulu en yüksek not derecesi ve birincilikle bitirdim. DFB (Almanya Futbol Federasyonu) bana teklif yaptı. Alt yapılarda U-11’den başlayıp U-19’a kadar tüm yaş gruplarında antrenörlüğü üstlendim. 1999-2008 arası mesaimi bu işe harcadım. 2009’da TFF Avrupa temsilciliği görevindeki Erdal Keser’in teklifi ile milli takım scoutluğu görevinde bulundum” ifadelerini kullandı.

“10 KİŞİDEN 9’U ‘DÜŞER’ DEDİ”

Buz, takımın başına geldikleri ilk sezonu anımsatarak, ilk sezonunda 7’nci haftada takımın başına geçmeden önce, spor otoritelerinin kendisine ‘Malatya’ya gitme kesinlikle düşer’ dediklerini anlattı.

Başarılı teknik adam, “Geçen sezon geldiğimizde takı8m 7 maçta 5 puan almıştı. Buraya geldiğimde futbol otoriterlerinden 10 kişiden 9’u ‘Malatya’ya gitme kesinlikle düşer’ diye bize öngörüde bulunmuşlardı. Ama biz kendimize güvendik, hatta Play-Off’u kaçırdık. Bu sezon iyi bir takım kurarak, sezona başladık. Play-Off potasında olma hedefimiz vardı. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, ‘Malatya’nın hedefi her zaman büyüktür, hedefimiz Süper Lig’ dedi. Kulüp başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyelerinin büyük destekleriyle iyi bir kadro oluşturduk. Ligdeki birçok takıma göre mütevazi bir bütçeyle önemli bir kadromuz oldu. Sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Lige iyi başladık ve üst üste aldığımız galibiyetlerle üst sıralarda yer aldık” diye konuştu.

“SONUNA KADAR HAK ETTİK”

Süper Ligi sonuna kadar hak ettiklerini dile getiren Buz, şunları söyledi:

“ilk maçlarımızı kazandıktan sonra iyi bir ivme yakaladık. Devre arasına kadar iyi bir çıkış yakalamıştık. Devre arasından 1-2 maç evvel biraz düşüşümüz vardı ama Boluspor galibiyetiyle bu olayımızı bitirdik, devre arasında da nokta transferler yaptık. Sahamız maalesef oynanmayacak durumdaydı. Bu nedenle bir İstanbul maceramız vardı. İstanbul’da 4 maç oynadık ve 4’te 4 yaptık. O da bizim açımızdan çok önemliydi. Malatya’da Eskişehirspor’a yenildik ancak Göztepe maçını kazanarak, yolumuza devam ettik. Bandırmaspor’a deplasmanda 5-0 kaybettik, insanlar hemen her şeyi bitirebiliyorlar ama biz her zaman inandık. Adana Demirspor’u deplasmanda 2-1 yenerek, avantajımızı sürdürmesini bildik. Boluspor ile sahamızda 1-1 berabere kalarak, Süper Lig’e yükseldik. Süper Ligi sonuna kadar hak ettik. Yönetim, teknik heyet, sportif direktörümüz, kulüp çalışanları, herkesi tebrik ediyorum. Aslan payı futbolcularımıza ait, onları kutluyorum. Sezonda bazı kırılma anları yaşadık ama biz her zaman inanmıştık. Süper Lig, Malatya’ya hayırlı uğurlu olsun.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi