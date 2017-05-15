“Malatya Bizim İçin Çok Özel”

TRT Spikeri Güven Göktaş, Battalgazi Belediyesi ve TSYD Malatya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen söyleşide Malatya’daki spor yazarları ve muhabirlerle bir araya geldi. Göktaş, “Malatya çok sevdiğim bir şehir” dedi.

TRT Spikeri Güven Göktaş, Battalgazi Belediyesi ve TSYD Malatya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen söyleşi, Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Söyleşiye, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, TSYD Malatya İl Temsilcisi Vahap Güner, TRT Spikeri Güven Göktaş, Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor karşılaşmasında görev alan TRT çalışanları, Malatya’daki spor yazarları ve muhabirler katıldı. Burada ilk olarak konuşan TSYD Malatya İl Temsilcisi Vahap Güner, “TSYD Malatya temsilciliği olarak Battalgazi Belediyemizin ev sahipliğinde TRT’nin deneyimli spikerlerinde bu sezon boyunca birçoğunu konuk etme fırsatını bulduk. Bugünde uzun yıllar Malatya’ya gelmemesine rağmen sayın Ali Cengiz’inde yardım ve gayretleri ile Güven Göktaş duayen spikerlerimizden bugün Malatya’nın şampiyonluk maçını anlattı. Maç sonrasında da bir araya geldik” dedi.

TRT Spikeri Güven Göktaş ise, Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükseldiği maçı anlatmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bu tür durumlarda biz normalden daha fazla heyecanlanırız. Yayında heyecanlanmayız ama böyle ortamlar bizim için farklıdır. Malatya bizler için çok özel bir şehir. Çok sevdiğim bir şehir. Uzun yıllardır gelemedim. Ali abi ile de bir kaç kere haberleşmiştik. Gelmek istediğimi de söylemiştim. Aslında tarihi bir maça gelmiş olmak benim için çok büyük bir keyif oldu. Stadyumdaki son maç sizin yeniden süper lige yükseldiğiniz maç. Futbol olarak belki bugün kalitesi çok yüksek bir maç olmadı ama sonuçta tarihi değeri olan bir maçta sizlerle birlikte olmak benim için çok çok güzel bir şeydi. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Umarım gelecek yıllarda daha güzel maçlarda hep birlikte oluruz” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, TRT’nin basın tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “TRT’mizin değerli spikerlerinin burada olması ve TRT’nin bir okul olması hasebiyle hakikaten hem sunucularımız açısından, hem de program yöneticileri açısından TRT Türkiye tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Basın açısından önemli bir yer tutmaktadır. Televizyonun olmadığı, TRT radyosunun olduğu dönemleri hatırlıyorum. Dolayısı ile TRT aynı zamanda diğer radyolarımıza ve televizyonlarımıza da eleman yetiştirme noktasında da güzel bir okul görevi ifa etmiştir. Bu anlamda TRT spikerlerimizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Evkur yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Gürkan, “Malatya spor bizim ortak paydamız. Malatyalılarımızın sevinmesi hakikaten bir Şehrül-Emin olarak bizi de ziyadesiyle memnun etmiştir. Bundan sonraki süreçte Süper ligde Malatya sporumuzun top koşturacak olması, orada büyük takımların Malatya’ya misafir edilmesi ve Malatya’nın süper lige sporda çıktığı gibi diğer alanlarda da çıkmasına neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetler hakkında da bilgiler veren Başkan Gürkan, “Malatya’nın geçmiş medeniyetlerini tasavvurunu zihnimizde terakki ederek, değerlendirerek hakikaten Battalgazi’yi özellikle Türkiye’de en önlere taşıma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Tabi herkes kendi alanında hizmet vermek durumundadır. Biz Battalgazi Belediyesi olarak şu anda açık söylüyorum uzun yıllar devlet memurluğu yapmış biri olarak söylüyorum. Türkiye’de hiçbir belediye bizim yüzde 20 hızımızda değildir” diye konuştu.

Program sonrası, Başkan Gürkan, TRT Spikeri Güven Göktaş’a kayısı hediye ederken, TSYD Malatya İl Temsilcisi Vahap Güner ise teşekkür plaketi verdi.

TRT Spikeri Güven Göktaş’a isminin yazılı olduğu Battalgazi Belediyespor’un 44 numaralı forması da hediye edildi.

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