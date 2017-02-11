“Malatya Bölgenin Doğal Cazibe Merkezi”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri programıyla suni bir cazibe merkezi yaratmak istemediklerini belirterek, “Doğal cazibe merkezini daha da güçlü hale getirip, daha güçlü bir cazibe merkezine dönüştürmek istiyoruz. İşte cazibe merkezi programıyla bunu hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Elvan, bir otelde düzenlenen “Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı”nda iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelerek, son 14-15 yıllık süreçte Türkiye’nin yerel ve bölgesel kalkınma alanında devrim niteliğinde düzenlemeler yaptığını ve uygulamalar ortaya koyduğunu belirtti.

İllerin kalkınması ve gelişmesinde yerel ve bölgesel düzenlemelerin ciddi katkıları bulunduğunu aktaran Elvan, Malatya’nın 15 yıl önceki hali ve şimdikinin karşılaştırıldığında neler yapıldığının görülebileceğini ifade etti.

15 yıl önce proje yapan, üreten, ilin ileriye yönelik nasıl bir perspektif koyacağını ortaya koyan kurumlarla bunu düşünen sivil toplum kesimlerinin olmadığını vurgulayan Bakan Elvan, bugün ise herhangi bir sivil toplum kuruluşunun kent için neler yapılması gerektiğini kapsamlı olarak anlatabilecek yapıya kavuştuğunu kaydetti.

Elvan, “Bugün bu noktalara geldiysek, yapmış olduğumuz düzenlemelerin, uygulamaya koymuş olduğumuz bölgesel kalkınma politikalarının son derece başarılı olduğunun önemli bir göstergesidir. Kalkınma ajansları kurduk. Ne için kurduk? Bölgenin kalkınmasına katkı sağlasın, hizmet etsin diye kurduk. Proje üreten, ürettiren ve bölgenin gelişmesinin kalkınmasının nasıl ne şekilde olması gerektiğini ortaya koyacak bir kurum oluşturduk. Önceden böyle bir kurum yoktu. Malatya bölgenin yine doğal cazibe merkezi. Biz suni bir cazibe merkezi falan da yaratmak istemiyoruz. Doğal cazibe merkezini daha da güçlü hale getirip daha güçlü bir cazibe merkezine dönüştürmek istiyoruz. İşte cazibe merkezi programıyla bunu hedefliyoruz.” diye konuştu.

Bugüne kadar kent için önemli yatırımlar yapıldığını, birçok alanda, imalat sanayinde, alt sektördeki yatırımlar sayesinde ihracatın da geliştiğini anlatan Bakan Elvan, 400-500 milyon dolara yakın ihracatıyla Malatya’nın bölgede en çok ihracatı olan il olduğunu bildirdi.

– “Başvurunuzu yaptığınız andan itibaren sizinle çalışacağız”

Cazibe merkezi programına ilişkin de bilgiler veren Bakan Elvan, şunları söyledi:

“Bu program belki bugüne kadar uygulanan teşvik sistemlerinden farklı bir yapısı var. Normalde teşvik sisteminde gerekli belgelerinizi hazırlarsınız, Teşvik Genel Müdürlüğüne gidersiniz orada bir teşvik belgesi alırsınız. Bu belgeyle bazı avantajlar sağlanır. Ama bizim şimdi uygulamaya koymuş olduğumuz sistem bu mevcut sisteme ilave olarak, ki bu mevcut teşvik mekanizması sürecek, kalkınmayı daha da hızlandırmak, yatırımları arttırmak, özel sektöre çok daha cazip hale getirmek için bir komple yatırım sürecinin tamamını kapsayan paket program hazırladık.” .

Proje hazırlama aşamasından, danışmanlık aşamasından arsa tahsisine, bina yapımına, makine, teçhizat, kredi desteğine, işletme sermaye desteğine kadar geniş bir paket oluşturduklarını aktaran Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

“İşin başında yatırımcı, devletin ne kadarlık katkı sağlayacağını, ne kadarlık destek alacağını bilecek. Biz bu süreçte, özel sektörle yürüyeceğiz, birlikte çalışacağız. Diyelim ki aranızdan birisi bir alanda yatırım yapmak istedi. Ne yapacak? Ya Kalkınma Bankasına başvuracak ya da illerimizde bulunan yatırım destek ofislerine başvurusunu yapacak. Başvurunuzu yaptınız o andan itibaren biz sizinle çalışacağız. Sanki sizin tarafınızdan yapılacak yatırım devletin kendisine ait yatırmış gibi işin başından sonuna kadar sizinle birlikte bu süreçte olacağız. Sizin sorunlarınızı biz çözeceğiz. Önünüze çıkan engelleri biz kaldıracağız. Peki başka ne farkı var bu sistemin? Şu kararı birlikte veriyoruz, birlikte tartışıyoruz. Örneğin diyelim A iline yatırım yapmak istiyorsunuz, diyeceğiz ki ‘Bu yatırımı B iline yaparsan, çünkü orada bir alt yapı var, senin yapmış olduğun yatırıma benzer yatırım var, orada bir küme oluşacak. Dolayısıyla biz sana o ile gitmeni tavsiye ederiz.’ diyeceğiz. O ile gitmesi halinde kendisine ne kadarlık bir avantaj sağlanacağını anlatacağız.”

“Bir anlamda bir ihtisaslaşma sağlayacağız. Diyelim ki Malatyamızda birkaç konuda ihtisaslaşmasını, uzmanlaşmasını sağlayacağız.” diyen Bakan Elvan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

” Nasıl İnönü Üniversitemiz karaciğer naklinde, böbrek ilik naklinde sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli merkezlerinden biri konumuna geldi, bu alanda ihtisas sahibi olduysa aynı yaklaşımı sanayide uygulamaya koyacağız.”

Üniversitenin de ihtisaslaşacak sanayi alanındaki alt yapısını güçlendireceklerini vurgulayan Elvan, “Bir taraftan size destek verirken bir taraftan sizinle ilgili araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürümesi gereken üniversiteye daha fazla o alanda destek vereceğiz ki bir bütünleşme sağlansın, üniversite sizlere katkı sağlasın.” dedi.

– Programla sunulacak destekler

Yatırımcıların fizibilite çalışmalarına destek verileceğini belirten Elvan, “Eğer bir fizibilite çalışmanız yoksa yani bunun ne kadarlık bir getirisi var, bu yatırımı nereye yaparsam daha karlı olur bu alanda bir çalışma yoksa banka sizin adınıza çalışma yapacak, herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ‘Bana şu konuda bir çalışma yapın, bir fizibilite ortaya koyun. Banka bu çalışmayı yapacak. Diyelim ki fizibilite çalışmasını ortaya koyduk, bu süreçte de danışmanlık yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Arsa tahsisini de bedelsiz olarak yapacaklarını aktaran Elvan, yatırımcıların organize sanayi bölgesine gidip de belirli bir para ödeyip, arsa almayacaklarını belirtti.

Bina yapımında da destek vereceklerine işaret eden Bakan Elvan, “Size diyoruz ki siz fabrika binasını kendiniz de yapabilirsiniz biz de yapabiliriz. Siz kendiniz yaparsanız bina projenizi bankamıza onaylattıracaksınız. Banka onayladıktan sonra hak ediş usulüne göre ne kadarlık bir harcama yapmışsanız o binaya yönelik, o ödemeyi biz Kalkınma Bankası aracılığıyla size yapacağız. Yani siz kendi fabrika binanızı yapıyorsunuz biz size para ödüyoruz. Burada bir kısıtımız var. O da şu maksimum 10 milyon liralık bir ödeme yapılabiliyor ve yine maksimum 20 bin metrekarelik kapalı alana destek verebiliyoruz. Diğer kısımları kredilendirebiliriz veya öz kaynağınızdan yapabilirsiniz. Yatırım yapılabilmesi için de şart şu minimum 2 milyon liralık bir yatırım yapılması gerekiyor ve en az 30 kişi istihdam edilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Asgari öz kaynak oranının yüzde 30 olması şartı bulunduğunu bildiren Elvan, şöyle devam etti:

“Diyelim ki 2 milyon liralık yatırım yaptınız, 2 milyon liralık yatırım için 600 bin lira öz kaynak siz koyacaksınız. Geri kalan 1 milyon 400 bin liralık kısmı ise kredi olacak. Kirada da şöyle yapıyoruz, oranın kabaca rayiç bedeli var. Rayiç bedel neyse onun sadece yüzde 10’unu ödeyeceksiniz. Diyelim ki bin liralık kira ödemeniz gerekiyor. Sadece 100 lira ödeyeceksiniz veyahut kirası 10 bin lira ise sadece bin lira ödeyeceksiniz. 15 yılın sonunda ise bu arsa ve binayı size 15 yıl önceki bedeli değeri üzerinden satacağız.”

“Diyelim ki bu yıl değeri bir milyon lira 15 yıl sonra 15 milyon lira oldu. Size 15 milyon değeri üzerinden satmayacağız, bir milyon lira üzerinden binayı ve arsayı satacağız, istemeniz halinde.” ifadesini kullanan Bakan Elvan, şu bilgileri verdi:

“Arsa ve binayı hallettikten sonra geriye ne kalıyor? Makine teçhizat kalıyor. Makine teçhizatta karşılaştığınız en temel problemlerden biri teminat. Ev, araba, arsa, tarla neyiniz varsa bankaya götürüp ipotek olarak veriyorsunuz. Artık böyle bir derdiniz olmayacak. Alacağınız makine teçhizatı teminat olarak kabul edeceğiz, başka bir teminat sizden istemeyeceğiz. Yurt dışından makine ithal ettiniz, makineyi fabrikanıza yerleştirdiniz. Makineyi yurt dışından ithal ettiğiniz için vadesi 6 yıl olacak. Faizsiz kredi desteği vereceğiz, eğer makineyi yurt dışından ithal etmişseniz, bunun vadesi 6 yıl olacak. Yurt içinde üretilen bir makineyi kullandıysanız, vadesi 10 yıl olacak. 3 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak. Çok büyük bir imkan. Faizsiz parayı alıyorsunuz, 10 yılda ödeyeceksiniz. İşçi alacaksınız mühendis alacaksınız, bunların eğitimini de biz üstlendik. İşletme aşamasında da almış olduğunuz kredi faizinin yarısını biz karşılıyoruz.”

AA